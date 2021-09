Altmaier startet neues Förderprojekt für Mikroprozessoren

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat ein neues Förderprojekt für die Halbleiterindustrie angekündigt. "Es besteht Handlungsbedarf, denn wir haben weltweit eine Knappheit an Mikroprozessoren aller Art", sagte Altmaier zu Journalisten. Eine Bekanntmachung zur Einreichung konkreter Projektskizzen werde noch am Berichtstag veröffentlicht. Das bedeute, dass der Auswahlprozess für das geplante wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse "sehr schnell vorangebracht werden wird". Dafür stehen laut Altmaier rund 2,78 Milliarden Euro zur Verfügung.

"Die Mikroelektronik ist von überragender Bedeutung für die deutsche und europäische Wettbewerbsfähigkeit", erklärte der Wirtschaftsminister vor einem Gespräch mit Vertretern von rund 50 Unternehmen der Mikroelektronikbranche. "Die jüngsten Lieferengpässe zeigen: Wir müssen dringend und ambitioniert handeln und mehr technologische Souveränität erlangen." Ziel sei es, dass sich Europas Marktanteil an der weltweiten Chipproduktion bis 2030 auf 20 Prozent verdoppele. "Daran müssen wir gemeinsam mit aller Kraft arbeiten, damit Deutschland als Halbleiterstandort stärker wird denn je", erklärte er.

In Abhängigkeit von den Gesprächen mit ausländischen Investoren, die zum Teil "sehr großskalige" Investitionen planten, könne sich der Gesamtbetrag in der letzten Ausbaustufe auf 5 bis 10 Milliarden Euro belaufen, sagte Altmaier. "Dies ist eine gewaltige Kraftanstrengung, aber sie ist notwendig, damit Deutschland mit der technologischen Entwicklung Schritt hält." Altmaier rechnete mit einer großen Innovations- und Investitionswelle, in deren Zuge mehrere zehntausend Arbeitsplätze entstehen würden, und sah "eine gute Chance" für erste Entscheidungen noch in der Amtszeit der gegenwärtigen Bundesregierung bis zum Abschluss von Koalitionsverhandlungen.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat nach eigenen Angaben bereits 2018 ein erstes gemeinsames europäisches Projekt (Important Project of Common European Interest - IPCEI) zur Mikroelektronik gestartet. Mit bis zu einer Milliarde Euro an Fördergeldern würden rund 2,6 Milliarden Euro private Investitionen ausgelöst. Bereits rund 2.400 hochwertige Arbeitsplätze seien von den geförderten Unternehmen im Rahmen der Projekte in Deutschland geschaffen worden.

September 01, 2021