Altmaier stellt weitere Erhöhung der Ökostromziele in Aussicht

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung schließt eine Erhöhung der Ökostromziele bis 2030 nicht mehr aus. Im Bundeswirtschaftsministerium und in der Großen Koalition herrsche Einigkeit, "dass wir all das, was in Brüssel in den nächsten Monaten entschieden wird, dann auch in der notwendigen Weise ins Gesetz übernehmen werden", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anlässlich der Vorstellung der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Berlin. Hintergrund sind die deutlich ambitionierteren Klima-Pläne der EU-Kommission.

Die Kommission will den Treibhausgasausstoß bis 2030 statt um 40 um 55 Prozent gegenüber 1990 senken. Dies könne bedeuten, dass Deutschland bis dahin gegebenenfalls mehr Ökostrom als 65 Prozent benötigen werde, sagte Altmaier. Das 65-Prozent-Ziel für 2030 ist in der vom Kabinett beschlossenen EEG-Novelle erstmals gesetzlich verankert. Damit hatte Altmaier eine Vorgabe des Koalitionsvertrages umgesetzt. Die nötigen Anpassungen sollen dann "entweder im Gesetzgebungsverfahren, wenn die Entscheidungen schnell zustande kommen, oder aber im Laufe der daran anschließenden Arbeiten" erfolgen, so der Wirtschaftsminister.

September 23, 2020