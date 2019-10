Altmaier - Trotz Flaute droht keine Konjunkturkrise

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die Konjunktur in Deutschland trotz derzeitiger Schwäche nicht in einem kräftigen Abwärtsstrudel.

"Wir haben aktuell keine Konjunkturkrise", sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin. Eine solche Krise drohe auch nicht. Die Aussichten seien allerdings durch die internationalen Handelskonflikte und die ungeklärte Brexit-Frage gedämpft. Dies treffe vor allem die Industrie. Die führenden Forschungsinstitute hatten zuvor ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft spürbar gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr nur um 0,5 Prozent und 2020 um 1,1 Prozent zulegen. Im Frühjahr waren die Institute noch von einem Wachstum von 0,8 und 1,8 Prozent ausgegangen.

Die Forscher hatten der Regierung nahegelegt, die schwarze Null in der Haushalts- und Finanzpolitik aufzugeben. Altmaier sagte dazu, es handele sich um ein falsches Thema zur falschen Zeit. Der Minister bekräftigte, dass die Wirtschaft und hier vor allem der Mittelstand durch einen Bürokratieabbau und mit einem Paket aus Steuer- und Beitragssenkungen entlastet werden soll.