Altmaier unterstützt Vorschlag einer europäischen CO2-Grenzsteuer

Heute im Fokus

DAX-Startkurs höher - Störung legt XETRA-Handel lahm -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Investoren an Teilen von Wirecard interessiert -- Airbus baut 15.000 Stellen ab -- FedEx, Tesla im Fokus

ifo-Institut erwartet 'Aufstieg aus dem Corona-Tal'. Home24 wird nach starkem 2. Quartal wieder optimistischer. Virus-Pandemie drückt die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland. HUGO BOSS will eigenen Onlineumsatz bis 2022 massiv steigern. Steinhoff verbucht 2018/19 Milliardenverlust. Microsoft und Google starten groß angelegte Qualifizierungsprogramme. Deutscher Einzelhandel erzielt Umsatzplus in Rekordhöhe.