Altmaier will bei Rekrutierung von Fachkräften im Ausland helfen

BERLIN (dpa-AFX) - Das neue Gesetz zur Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland reicht aus Sicht der Bundesregierung noch nicht aus, um den großen Bedarf in Deutschland zu decken. Es brauche "noch weitere gezielte Unterstützung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen bei der Rekrutierung von ausländischen Fachkräften", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Gerade im Handwerk, im Gesundheitsbereich und der Baubranche sei der Bedarf hoch. "Wir müssen noch gezielter im Ausland über das Arbeiten, Lernen und Leben in Deutschland informieren und werben."

Der Bundestag hatte am Freitag das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Es soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte, der Wohlstand Deutschlands in der Zukunft werde davon abhängen, inwieweit dringend benötigte Stellen mit Personal besetzt würden. Das Einwanderungsgesetz sei "ein wichtiger und längst überfälliger Schritt", um Fachkräften aus dem Ausland den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Es sei aber auch notwendig, handwerkliche und soziale Berufe für Menschen im Inland attraktiver zu machen, "durch bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung"./ted/DP/mis