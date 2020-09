Altmaier will bis November Lösungen für alte Ökostromanlagen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will älteren Ökostromanlagen mit auslaufender Förderung rasch eine Perspektive bieten. "Mein Ziel ist es, dass wir dann bis Ende Oktober, Ende November rechtzeitig diese Lösung ins EEG einspeisen", sagte Altmaier bei der Vorstellung des überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Berlin. Dazu sei ein runder Tisch mit allen Beteiligten geplant.

Die Änderungen sollen im parlamentarischen Verfahren ins Gesetz eingefügt werden, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten schaffen, betonte Altmaier. Dass dies bislang noch nicht im EEG-Entwurf geklärt sei, liege unter anderem daran, dass es zwischen den Ländern und den Branchenvertretern noch immer keine Einigkeit über Förderhöhen gebe. "Die Anschlussförderung muss so dimensioniert sein, dass man verhindert, dass die alten Windräder in Zukunft besser gefördert werden als ein neues", so Altmaier.

