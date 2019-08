Altmaier will Firmen besser bei Unternehmensnachfolge unterstützen

FREUDENBERG (dpa-AFX) - Tausende Betriebe stehen in den kommenden Jahren zur Übergabe an - das gestaltet sich aber oft schwierig. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Firmen deswegen besser unterstützen. Er startete am Freitag auf seiner "Mittelstandsreise" ein Förderprogramm. In Zeiten, in denen Fachkräfte oft stark umworben werden, sei eine Unternehmensnachfolge keine leichte Aufgabe.

"Angesichts der großen Bedeutung, die viele kleine und mittlere Unternehmen für ihre Region und alle gemeinsam für die deutsche Wirtschaft haben, können wir uns ungeklärte Nachfolgesituationen aber nicht leisten", so Altmaier. Mit dem Programm sollen Unternehmer und potenzielle Nachfolger frühzeitig sensibilisiert werden, das Ministerium will sie bei der Übergabe begleiten. Vorgesehen sind Mittel von fünf Millionen Euro über fünf Jahre bis 2024.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre stünden rund 500 000 kleine und mittlere Betriebe zur Übergabe an, zitierte das Ministerium das Nachfolgemonitoring der Förderbank. Ungefähr die Hälfte der Unternehmen plane eine Nachfolge innerhalb der Familie. Für die anderen Unternehmer müssten geeignete Nachfolger in der eigenen Belegschaft oder außerhalb des Unternehmens gefunden werden./hoe/DP/nas