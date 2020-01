Altmaier will geringere Abstände zwischen Windrädern und Flugsicherungsanlagen

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Lockerung der strengen Abstandsregeln für Windräder im Umfeld von Bodennavigationsanlagen der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Aussicht gestellt. "Wir werden zusätzliche Flächen bereitstellen, indem wir die Areale um die Funkfeuer auf ein europäisches Niveau festsetzen", sagte Altmaier auf dem Handelsblatt-Energiegipfel in Berlin.

Die DFS legt einen Mindestabstand von 15 Kilometern im Umfeld solcher Radaranlagen fest. Möglich sind laut der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO bei neueren Anlagen aber auch 10 Kilometer. Laut einem Windenergie-Papier der Grünen-Fraktion im Bundestag gibt es in anderen europäischen Ländern sogar noch geringere Abstände, in Belgien etwa 7 und in Spanien nur 3 Kilometer. Einer Branchenumfrage der Fachagentur Wind aus dem vergangenen Jahr zufolge konnten rund 4.800 Megawatt an Windkraftanlagen wegen der rigiden Abstandsregeln zu Flugsicherungsanlagen nicht umgesetzt werden.

Altmaier betonte, man müsse für den weiteren Ausbau der Windkraft auch "vorsichtig zugehen auf die Gegner", um einen Konsens zu erreichen. So werde der Ausbau von Wind auf Hoher See deutlich beschleunigt, indem der Ausbau auf 20 Gigawatt erweitert werde. Auch die Photovoltaik soll weiter ausgebaut werden. Altmaier betonte, er halte das Ziel, bis zum Jahr 2030 von derzeit 43 auf dann 65 Prozent Ökostromanteil zu gelangen, für "sehr wohl erreichbar".

Aus seiner Sicht hat der jüngste massive Verlust von Jobs in der Branche allerdings andere Gründe. "Die 40.000 Arbeitsplätze gehen nur zu einem Teil zurück auf die Ausbauschwierigkeiten, die wir haben." Grund sei, dass die Energiewende weltweit stattfindee "und dass deutsche Unternehmen wie Enercon, aber auch Siemens und andere, Teile ihrer Produktion in andere Länder verlagern, um dort bessere Marktchancen zu haben". Das haben Deutschland auch bei den Automobilbauern erlebt in den vergangenen Jahren, so der CDU-Politiker. "Das ist ein Prozess, der nichts mit der Situation in Deutschland zu tun hat."

Der Ausbau der Windkraft sei auch nicht zum Erliegen gekommen wegen der rigiden Abstandsregelungen, die die Bundesregierung vorgeschlagen habe. Grund seien vielmehr die Schwierigkeiten bei der Erteilung von Genehmigungen, als auch die vielen Bürgerinitiativen gegen die Windkraft.

Ursprünglich sollte der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Kohleausstiegsgesetz geregelt werden. Dazu kam es jedoch nicht, weil das Bundesumweltministerium Altmaiers Auslegung der 1000-Meter-Abstandsregel ablehnte. Der Wirtschaftsminister hatte vorgeschlagen, die 1.000 Meter auch für Außenbereiche mit lediglich fünf Häusern festzulegen.

