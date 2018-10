Altmaier will in EU auf dauerhafte Sommerzeit dringen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angekündigt, sich in der EU für ein Ende der Zeitumstellung und die Einführung einer dauerhaften Sommerzeit einsetzen zu wollen. "Die große Mehrheit der Menschen will nicht mehr alle sechs Monate an den Uhren drehen, und die meisten wünschen sich eine dauerhafte Sommerzeit", erklärte Altmaier in einer Mitteilung seines Ministeriums zu der am kommenden Sonntag bevorstehenden Zeitumstellung.

Die jüngste europaweite Konsultation habe dies deutlich gezeigt. "Die Menschen möchten auch im Winter, Herbst und Frühjahr nach harter Arbeit und Schule noch freie Zeit bei Tageslicht haben", folgerte Altmaier aus der Umfrage und kündigte an: "Wir werden die anstehenden Treffen auf EU-Ebene nutzen, um hierüber möglichst schnell Einigkeit zu erzielen."

Die EU-Kommission hatte im September einen Vorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorgelegt, der auf einer entsprechenden Internet-Befragung durch die Brüsseler Behörde fußt. An ihr hatten sich rund 4,6 Millionen Menschen beteiligt. Die Kommission will die Zeitumstellung abschaffen und jedem Land eine eigene Regelung überlassen. Dies nährt aber Befürchtungen eines "Flickenteppichs". In Deutschland läuft zudem besonders die Bauwirtschaft gegen die Pläne Sturm. Sie fürchtet höhere Kosten, weil es im Winter dann eine Stunde später hell würde.

Die Umstellung auf die Winterzeit am 28. Oktober sei von den Plänen nicht betroffen und werde EU-weit bis zur nächsten Zeitumstellung am 31. März 2019 gelten, betonte Altmaiers Ministerium. In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

