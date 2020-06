Altmaier will Lufthansa keine Vorgaben machen - Auch nicht zum Jobabbau

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will der Lufthansaauch nach dem Staatseinstieg keine konkreten Vorgaben machen.

Es sei nicht Aufgabe der Politik, sich in die Unternehmensführung einzumischen, sagte Altmaier am Freitag in Berlin. Öffentlich Ratschläge zu erteilen, sei deswegen keine gute Idee.

Die Regierung steht in der Kritik, weil bei der Lufthansa trotz der neun Milliarden Euro schweren Staatshilfen Tausende Jobs wegfallen könnten. Lufthansa hatte diese Woche mitgeteilt, dass die Fluglinie als Folge des Passagiereinbruchs durch die Coronavirus-Krise rechnerisch rund 26.000 Beschäftigte zu viel habe. Einschnitte bei den Personalkosten seien daher erforderlich. Darüber verhandelt Lufthansa mit den Gewerkschaften UFO, Verdi und Vereinigung Cockpit.