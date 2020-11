Altmaier will Sozialabgabenbremse im Grundgesetz

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich angesichts der sich verschärfenden Corona-Pandemie für die Verankerung einer Sozialabgabenbremse in der Verfassung ausgesprochen. "Ich möchte eine Regelung, die insgesamt wirkt, und zwar unabhängig davon, ob wir gerade Pandemie haben oder nicht und die aus meiner Sicht deshalb auch wie die Schuldenbremse ins Grundgesetz gehört", sagte Altmaier in einem Videostatement für den CDU-Wirtschaftstag.

Union und SPD hatten sich im Konjunkturpaket auf eine "Sozialgarantie 2021" geeinigt, mit der die Sozialversicherungsbeiträge für zwei Jahr bei maximal 40 Prozent gedeckelt werden sollen und die Lohnnebenkosten für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber konstant gehalten werden. Die Bundesregierung gebe dafür rund 20 Milliarden Euro aus, betonte Altmaier. Wenn die Sozialversicherungsbeiträge aber "das erste Mal über 40 Prozent steigen, wird es schwer sein, sie jemals wieder herunterzukriegen".

Altmaier hatte eine solche Sozialabgabenbremse bereits vor der Pandemie gefordert. Vor dem Hintergrund äußerte er auch Kritik am Koalitionspartner SPD. Dort als auch anderswo gebe es "viele gute und kluge Ideen", was noch alles im sozialen Bereich getan werden könne. Allerdings stünden einige die Forderungen und Prioritäten, die der Koalitionspartner setze, nicht "in irgendeiner Weise in Relation zu den Wahlergebnissen und Umfrageergebnissen, die eingefahren werden", so Altmaier. "So ganz überzeugend ist das alles nicht."

