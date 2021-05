Altmaier: Wirtschaft bekommt mit Klimaschutzgesetz Planungssicherheit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat das neue Klimaschutzgesetz als "Meilenstein" gewürdigt. "Es ermöglicht auch Planungssicherheit für die Wirtschaft", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach der Verabschiedung des Gesetzes im Bundeskabinett. Jetzt wüssten alle, worauf sie sich einstellen müssen. "Wir haben sozusagen den Klimaturbo eingelegt", sagte Altmaier. Mit ihrem schnellen Handeln habe die Bundesregierung zudem dafür gesorgt, das Thema aus den Mühlen des Wahlkampfs herauszuhalten.

Altmaier wies auf den ebenfalls verabschiedeten Klimapakt hin, der in den kommenden zwei Jahren acht Milliarden Euro vorsehe, um in den einzelnen Sektoren eine Verminderung des CO2-Ausstoßes zu erreichen - "ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft infrage zu stellen". Diese Mittel würden etwa genutzt, um die Produktion von grünem Wasserstoff zu beschleunigen oder um die Stahl- und Chemieindustrie klimaneutral zu machen. "Die besten klimaneutralen Autos der Welt, der beste klimaneutrale grüne Stahl auf der Welt, beste klimaneutrale und grüne Chemie auf der Welt - all das ist unser Leitbild, all das ist unser Ziel."

Altmaier betonte, für ihn sei es ganz wichtig, dass das Geld, das der Staat durch das Erschweren des Verbrauchs fossiler, CO2-intensiver Ressourcen erhalte, an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werde

- "und zwar möglichst komplett und vollständig". Der Strompreis solle

für private Haushalte und kleinere und mittlere Unternehmen durch das Streichen der EEG-Umlage günstiger werden. Im Prinzip sei er sich hierüber mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einig. "Allerdings ist die Einigkeit das eine und die Verlässlichkeit und Belastbarkeit das andere. Ich bin erst dann zufrieden, wenn die Abschaffung der EEG-Umlage gesetzlich geregelt und verankert ist."/sk/DP/jha