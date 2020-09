Altmaier: Wirtschaftliche Erholung stärker als erhofft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft erholt sich laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier besser als erwartet. "Die Rezession scheint weniger schwer zu sein als von allen befürchtet, und der Aufschwung ist etwas stärker und schneller als erhofft, sagte Altmaier am Montag auf dem Europäischen Wettbewerbstag in Berlin. "Das sind gute Nachrichten. Wir benötigen eine florierende Wirtschaft, wir benötigen eine wachsende Wirtschaft, damit wir die richtigen Antworten geben können auf den Klimawandel, auf Umweltschutz, auf soziale Sicherheit, auf Bildung und digitale Kompetenz."

Vergangene Woche hat die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für 2020 nach oben revidiert. Sie erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur noch um 5,8 Prozent schrumpft statt des bislang erwarteten Minus von 6,3 Prozent.

Gleichzeitig zeigte sich der CDU-Politiker besorgt über steigende Corona-Infektionszahlen in Deutschland und in anderen Teilen Europas.

Es sei für alle gemeinsam wichtig, dass man so schnell wie möglich auch wirtschaftlich wieder in einen "normalen Zustand" zurückkehre, so Altmaier.

Die Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Margrethe Vestager sagte auf derselben Veranstaltung, dass in der Corona-Krise nur staatlichen Hilfen gewährt worden seien, die angemessen seien und die den fairen Wettbewerb in der EU erhielten.

"Es ist in unserem gemeinsamen Interesse eine asymmetrische Erholung zu verhindern", so Vestager, die auch EU-Wettbewerbskommissarin ist. "Wir können nur eine kräftige Erholung haben, wenn die Erholung gemeinsam vonstatten geht."