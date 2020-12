Altmaier: Wirtschaftserholung im dritten Quartal war "bilderbuchmäßig"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht eine "bilderbuchsmäßige" Erholung der deutschen Wirtschaft in der aktuellen Corona-Pandemie. Dennoch sei noch nicht ausgemacht, wer am Ende der Covid-19-Krise als wirtschaftlicher Gewinner dastehen werde. Wichtig sei es daher, dass die Wirtschaft die Digitalisierung vorantreibe, sagte Altmaier beim Digital-Gipfel der Bundesregierung. Der Digitalverband Bitkom mahnte unterdessen, dass Deutschland Nachholbedarf habe und das Momentum der Corona-Krise für einen Digitalisierungsschub genutzt werden sollte.

"Die Digitalisierung ist einfach der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschlands", so Altmaier auf dem ersten rein digitalen Digital-Gipfel der Bundesregierung. Wenn man sich die Frage stelle, wie man aus der Corona-Pandemie wieder herauskomme, dann können könne man heute "mit einiger Hoffnung sagen: Ja, die Rezession wird nicht ganz so schlimm gewesen sein, wie wir anfangs befürchtet haben."

Der Wiederaufstieg des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal mit 8,5 Prozent Wachstum im Vergleich zum zweiten Quartal sei "bilderbuchsmäßig" gewesen. Aber es sei "überhaupt noch nicht entschieden", wie die langfristigen Karten verteilt werden auf der Welt, wie sich Wettbewerbschancen zwischen einzelnen Wirtschaftsregionen verändern, wer am Ende in der Krise gewonnen hat und wer am Ende in der Krise zurückgefallen ist.

"Deshalb ist das Thema Digitalisierung zu so wichtig", betonte Altmaier. "Die Digitalisierung kann einen enormen Beitrag dazu leisten, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz schneller vorankommen."

Digitalisierung kann bei Klimawende helfen

Das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 werde zudem zu einer qualitativen Veränderung der Wirtschaft führen, weil es nicht mehr ausreiche die vorhandenen Abläufe effizienter zu machen, so Altmaier. Auch die Qualität müsse verändert werden. Hier könne die Digitalisierung einen positiven Beitrag zur Energiewende leisten.

Deutschland müsse mehr Wachstum generieren, aber müsse gleichzeitig mit weniger Energieverbrauch tun. Hier müsse die Digitalisierung in jeder Hinsicht genutzt werden. Allerdings betonte Altmaier, dass im Zuge der Digitalisierung auch über die Energieeffizienz der Rechenzentren und der Clouds gesprochen werden sollte. Denn diese verbrauchten sehr viel Strom, so der Wirtschaftsminister.

Bitkom: Deutschland muss Boden gut machen zu China und USA

Der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg, sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz beim Digital-Gipfel, dass die deutsche Wirtschaft bei der Digitalisierung nicht zu den internationalen Vorreitern gehöre.

"Unser Anspruch sollte es aber sein, wirklich ganz vorne mit dabei zu sein. Wir müssen gegenüber China und USA und anderen Boden gutmachen", so Berg. "Wir brauchen wirklich in allen Bereichen einen Mentalitäts- und Kulturwandel, das sowohl in der Wirtschaft wie auch in der öffentlichen Verwaltung."

Gefragt seien daher Strategien, Tatkraft und Geschwindigkeit. Man sollte das Momentum von Corona wirklich nutzen. Denn es bestehe Nachholbedarf. Die USA etwa investierten doppelt so viel in die Digitalisierung pro Einwohner wie Deutschland und die USA wachse auch doppelt so schnell wie Deutschland.

"Es ist wichtig, dass wir in der deutschen Wirtschaft jetzt diese Thema erkennen", mahnte Berg.

