Altura Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Altura Energy hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,00 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,0 Millionen CAD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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