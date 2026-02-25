Altura Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

25.07.26 06:35 Uhr

Altura Energy lud am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Altura Energy 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,090 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,730 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 35,29 Prozent auf 0,11 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte Altura Energy 0,17 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net