Altus hält Dividende stabil

Die kanadische Altus Group Limited (ISIN: CA02215R1073, TSE: AIF) zahlt eine Quartalsdividende von 0,15 kanadischen Dollar (CAD) aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 18. April 2022 (Record date: 31. März 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,60 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 47,74 CAD (Stand: 17. März 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,26 Prozent. Altus Group ist ein Beratungsunternehmen für die Immobilienbranche in den Bereichen Software und Data Solutions. Der Firmensitz befindet sich in Toronto. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 162,91 Mio. CAD (Vorjahr: 139,48 Mio. CAD).

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 32,73 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 2,13 Mrd. CAD.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de