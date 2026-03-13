Alzamend Neuro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

24.07.26 06:35 Uhr

Alzamend Neuro präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,74 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,050 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,630 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alzamend Neuro -11,320 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.net