Alzamend Neuro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Alzamend Neuro gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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