Alzamend Neuro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

12.09.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Alzamend Neuro gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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