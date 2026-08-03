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Alzchem Group-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Alzchem Group-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Alzchem Group rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
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Am 30.07.2026 konnte bei Alzchem Group eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Alzchem Group meldete die Managers’ Transaction am 03.08.2026. Niedermaier, Herr Andreas, Vorstand, kaufte am 30.07.2026 Alzchem Group-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.297 Aktien zum Preis von jeweils 161,61 EUR den Besitzer. Das Papier von Alzchem Group gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 9,10 Prozent auf 157,30 EUR abwärts.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die Alzchem Group-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,80 Prozent auf 154,10 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 210 Alzchem Group-Aktien. Alzchem Group wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. Euro gelistet. Der Free Float wird momentan auf 10.123.624 Anteilsscheine beziffert.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 30.07.2026 statt. Alzchem Group-Sans, Dr. Jürgen Vorstand holte sich 400 Aktien für je 160,50 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alzchem Group AG

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG