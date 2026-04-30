Alzchem: Licht und Schatten

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Die Q1-Zahlen von Alzchem zeigen ein zweigeteiltes Bild. Für nachhaltige Kursimpulse bedarf es weiterer struktureller Verschiebungen im Produktmix.

Mit durchwachsenen Zahlen zum ersten Quartal 2026 hat sich heute die Alzchem Group zu Wort gemeldet. Während das EBITDA deutlich um 18 Prozent auf 32,3 Mio. Euro zulegen konnte, kam der Umsatz lediglich um knapp 3 Prozent auf 148,7 Mio. Euro voran. Zurückzuführen ist das schwache Top-Line-Wachstum auf einen Einbruch im Basischemiesegment, dessen Erlöse um 14 Prozent zurückgingen. Hingegen konnte der deutlich profitablere Bereich der Spezialchemie den Umsatz um 11 Prozent und das EBITDA sogar um 21 Prozent steigern. Folgerichtig setzt das Management weiter konsequent auf den Ausbau der Spezialchemie, insbesondere durch Kapazitätserweiterungen bei den Wachstumstreibern Kreatin und Nitroguanidin, einer Vorstufe für Artilleriemunition. Für nachhaltige Kursimpulse müsste sich diese - schlüssige - Strategie aber noch deutlicher in den kommenden Zahlen niederschlagen.

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Zuwächse bei Umsatz und EBITDA hat auch clearvise jüngst gemeldet, dies allerdings für 2025. Doch auch im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter zulegen: zum Artikel

Eine interessente Konstellation gibt es bei DEWB. Angesichts der guten Performance der wichtigsten Beteiligungen werden die Chancen auf eine Trendwende der Aktie immer größer: zum Artikel

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Erstellung am 30.04.26 um 10:02 Uhr.

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