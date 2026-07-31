Alzchem: Spezialchemie als Wachstumsmaschine

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Alzchem lieferte im ersten Halbjahr 2026 überproportional steigende Gewinne und bestätigte seine Jahresprognose. Hinter den Zahlen steckt eine Strategie, die zunehmend aufgeht.

Die Alzchem Group hat im ersten Halbjahr 2026 gezeigt, dass profitables Wachstum kein Zufallsprodukt ist. Der Konzernumsatz kletterte um 6 Prozent von 287,6 Mio. Euro auf 303,9 Mio. Euro. Deutlich beeindruckender fällt allerdings die Ergebnisentwicklung aus: Das EBITDA legte um 14 Prozent auf 64,5 Mio. Euro zu. Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit von 19,6 Prozent auf 21,2 Prozent. Wenn der Gewinn schneller wächst als der Umsatz, ist das für Anleger meist das aussagekräftigere Signal. Denn es zeigt, dass ein Unternehmen aus jedem erwirtschafteten Euro mehr herausholt.

Die Ingredients tragen das Geschäft

Wachstumstreiber ist das Segment Specialty Chemicals, in dem Alzchem seine margenstarken Spezialprodukte bündelt. Hier stieg der Umsatz um 10 Prozent, das EBITDA sogar um 19 Prozent. Die Segmentmarge erreichte mit 29,9 Prozent nach 27,7 Prozent im Vorjahr ein bemerkenswertes Niveau.

Getragen wird diese Entwicklung von mehreren Standbeinen. Die Kreatin-Produkte Creapure und Creavitalis profitieren von der weltweit hohen Nachfrage im Bereich der menschlichen Ernährung, wo Kreatin längst über den klassischen Sportmarkt hinaus als Nahrungsergänzungsmittel gefragt ist. Zusätzlich sorgt die starke Marktstellung bei Nitroguanidin für die Verteidigungsindustrie für Schub. Gleiches gilt für das gut ausgelastete Auftragsgeschäft im Custom Manufacturing, bei dem Alzchem chemische Produkte im Kundenauftrag herstellt.

Das zweite Segment, Basics & Intermediates, entwickelte sich dagegen erwartungsgemäß verhalten. Der Umsatz sank leicht, das EBITDA fiel ausgeglichen aus. Belastet hat hier vor allem die planmäßige Sanierung eines Carbidofens. Dabei handelt es sich um einen Einmaleffekt, der die Basis für eine langfristig leistungsfähige Produktion legen soll. Die Arbeiten sollen im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden.

Investitionen für die nächste Wachstumsphase

Alzchem nutzt die operative Stärke, um kräftig in die Zukunft zu investieren. In Deutschland läuft der Anfahrprozess einer neuen Nitroguanidin-Anlage, deren Kapazitäten schrittweise verfügbar werden. Parallel hat sich das Unternehmen mit Bushy Park in South Carolina auf einen Standort für eine eigene Nitroguanidin-Produktion in den USA festgelegt. Angesichts der wachsenden westlichen Verteidigungsausgaben ist dies ein strategisch wichtiger Schritt. Hinzu kommt der Ausbau der Kreatin-Produktion in Deutschland.

Alzchem bestätigt die Prognose für 2026 und erwartet erneut steigende Umsätze und Gewinne. Die Richtung stimmt: eine hohe Nachfrage in margenstarken Nischen, ein planmäßiger Kapazitätsausbau und eine erweiterte Finanzierungsbasis. Anleger sollten allerdings im Blick behalten, dass die Bewertung mit einem für dieses Jahr geschätzten KGV von rund 26 bereits einiges an Wachstum einpreist.

Mit Spannung wird auch bei Masterflex der Halbjahresbericht erwartet. Hier hoffen die Anleger vor allem auf die Bestätigung einer Wachstumsstory, die ab 2027 deutlich an Dynamik gewinnen könnte: zum Artikel

Bei Pentixapharm ist dieser Impuls bereits gekommen: Die vollständig platzierte Kapitalerhöhung nimmt der Equity-Story eine zentrale Unsicherheit, sichert die Finanzierung der wichtigen PANDA-Phase-3-Studie ab und eröffnet strategische Spielräume: zum Artikel

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Erstellung am 30.07.26 um 12:38 Uhr.

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