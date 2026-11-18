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Alzchem bestellt Komponenten für das US-Werk, obwohl die höheren Investitionskosten noch nicht abschließend verhandelt sind. Für Aktionäre zählt dabei weniger der Projektschritt als die Frage, wer am Ende die Rechnung begleicht, und die ist nun beantwortet.

Auf den ersten Blick wirkt die Meldung vom Montag wie eine Formalie. Der Aufsichtsrat hat die nächsten Schritte für die geplante Nitroguanidinproduktion in den USA genehmigt, vor allem die Bestellung von Komponenten mit langen Lieferzeiten. Tatsächlich nimmt Alzchem damit dem Markt die größte Sorge, die seit Ende Oktober auf der Aktie liegt.

Mit den Neunmonatszahlen war bekannt geworden, dass die Investitionskosten für das Werk höher ausfallen und mit der US-Seite nachverhandelt werden müssen. Mehrere Analysehäuser senkten daraufhin ihre Kursziele, und die Aktie verlor zeitweise fast 9 Prozent. Sie fiel damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar.

Das Kostenrisiko liegt beim Auftraggeber

Jetzt stellt Alzchem klar, dass das US-Verteidigungsministerium zugesagt hat, die Kosten der Produktionsanlage zu übernehmen. Für Aktionäre ist das die wichtigste Information. Im Juli hatte das Unternehmen noch ein Investitionsvolumen von rund 150 Mio. Dollar genannt, das mit Fördergeldern der US-Regierung, des Bundesstaats South Carolina und von Berkeley County gestützt werden sollte.

Wie hoch die Summe nach der Kostenprüfung ausfällt, ist noch unklar. Trägt der Auftraggeber die Anlagekosten, verliert diese Zahl aber für die Bilanz von Alzchem deutlich an Gewicht. Die eigene Kapitalbindung für den Markteintritt in den USA dürfte dann überschaubar bleiben.

Der Vertrag hat noch offene Details

Ganz ohne Risiko ist das nicht. Eine vertragliche Grundlage gibt es zwar bereits, sie soll aber erst im Laufe des Projekts endgültig ausgearbeitet werden. Alzchem bestellt also Anlagenteile, bevor alle Einzelheiten feststehen. Bei Komponenten mit langen Lieferzeiten ist das üblich, wenn ein Zeitplan gehalten werden soll, es setzt aber Vertrauen in die Verhandlungen voraus. Dass der Aufsichtsrat diesen Schritt mitträgt, spricht dafür, dass die wesentlichen Punkte geklärt sind. Am Ziel, die Anlage 2029 in Betrieb zu nehmen, hält das Management ausdrücklich fest.

Die Wertschöpfung bleibt zum Teil in Deutschland

Strategisch ist das Modell durchdacht. Die Vorprodukte für das US-Werk liefert Alzchem aus den deutschen Standorten. Das Unternehmen bekommt so Zugang zu einem Rüstungsmarkt, der bislang keine eigene Nitroguanidinproduktion hat, und lastet zugleich die heimische Vorproduktfertigung aus. Das Werk in South Carolina nimmt den deutschen Standorten also keine Arbeit weg, sondern schafft ihnen einen zusätzlichen Abnehmer.

Kurzfristig entscheidet das Schlussquartal

Für den Aktienkurs der kommenden Monate wird das US-Projekt trotzdem nur begrenzt den Ausschlag geben, denn Umsätze kommen frühestens 2029. Wichtiger ist der Hochlauf der neuen Kapazitäten für Guanidinnitrat und Nitroguanidin in Deutschland, aus denen im vierten Quartal die ersten Verkäufe kommen sollen.

Nach neun Monaten stehen 443,8 Mio. Euro Umsatz und 93,2 Mio. Euro EBITDA in den Büchern. Für die bestätigte Jahresprognose von rund 600 Mio. Euro Umsatz und etwa 126 Mio. Euro EBITDA braucht Alzchem im Schlussquartal rechnerisch gut 156 Mio. Euro Umsatz und knapp 33 Mio. Euro EBITDA. Das ist ehrgeizig, aber angesichts von 155,3 Mio. Euro Umsatz im zweiten Quartal erreichbar.

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Erstellung am 17.11.26 um 15:18 Uhr.

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