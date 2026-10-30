Alzchem: Wachstumsstory mit Schönheitsfehlern

Die Neunmonatszahlen von Alzchem zeigen ein gespaltenes Bild zwischen Spezial- und Standardchemie. Ob die Wachstumsstory die aktuelle Bewertung trägt, erscheint fraglich.

Nicht wirklich überzeugend lesen sich die heutigen Neunmonatszahlen von Alzchem. Zwar wächst der Chemiekonzern weiter, doch im dritten Quartal verlor das Geschäft deutlich an Schwung. Das bringt auch die Jahresprognose ins Wanken.

Quartal schwächelt

So stieg der Umsatz von Juli bis September nur noch um knapp 2 Prozent auf 139,9 Mio. Euro. Das EBITDA sank um gut 3 Prozent auf 28,7 Mio. Euro und der Nettogewinn sogar um gut 17 Prozent auf 13,5 Mio. Euro. Auch kumuliert nach neun Monaten hat sich die Dynamik dadurch abgeschwächt: Der Umsatz legte hier nur noch um 4 Prozent auf 443,8 Mio. Euro zu und das EBITDA um 8 Prozent auf 93,2 Mio. Euro. Zwar überzeugt die Spezialchemiesparte, getrieben vom Verteidigungs- und Kreatin-Geschäft, weiterhin mit zweistelligem Wachstum, dem stehen allerdings deutliche Einbrüche im Geschäft mit Standardchemikalien gegenüber.

Schlussquartal muss liefern

Die Jahresprognose von rund 600 Mio. Euro Umsatz und 126 Mio. Euro EBITDA wurde dennoch bestätigt. Dafür benötigt Alzchem aber nun einen kräftigen Schlussspurt: So müsste der Umsatz im vierten Quartal um rund 14 Prozent und das EBITDA um gut 8 Prozent zulegen, was nach dem schwachen dritten Quartal durchaus ambitioniert erscheint. Rückenwind sollen hier vor allem die neuen Produktionskapazitäten für den Rüstungsrohstoff Nitroguanidin liefern, die im Schlussquartal erstmals Umsätze beisteuern sollen.

Bewertung bleibt anspruchsvoll

Aber selbst wenn die Prognose gehalten werden kann, ist die Aktie auf dieser Basis mit einem KGV für 2026 von 25 kein Schnäppchen mehr. Zwar erscheint die Wachstumsstory generell intakt, da sowohl bei Verteidigungsprodukten als auch bei Kreatin die Nachfrage hoch bleibt und die Trostberger ihre Kapazitäten weiter ausbauen. Für das kommende Jahr unterstellt der Analystenkonsens aber bereits einen kräftigen Wachstumssprung, der das KGV dennoch nicht unter 19 drücken würde. Der Spielraum für positive Überraschungen ist also klein geworden. Auch wenn das Unternehmen kürzlich einen Aktienrückkauf über bis zu 20 Mio. Euro beschlossen hat, drängt sich ein Einstieg aktuell nicht auf.

Während bei Alzchem schon viel Optimismus eingepreist ist, notieren mehrere Profiteure des Ölschocks von Verbio bis clearvise trotz guter Geschäftsentwicklung deutlich unter ihren Hochs. Ein Kandidat wirkt dabei regelrecht vergessen. zum Artikel

Bei Alzchem wird die bestätigte Prognose zur Hürde, bei GESCO hat das Management die Umsatzziele sogar angehoben. Die Anleger trauen dem Braten dennoch nicht – aus einem nachvollziehbaren Grund, der diesmal aber womöglich nicht mehr greift: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 29.10.26 um 12:28 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel