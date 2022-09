AMA und moziware revolutionieren die Remote-Zusammenarbeit mit "On & Live" auf cimo Datenbrillen

Aktien in diesem Artikel

AMA (ISIN GB00BNKGC5 – Ticker ALAMA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Assisted-Reality-Lösungen, und moziware, ein Anbieter modernster Wearable-Technologien, gaben heute ihre globale strategische Partnerschaft bekannt. Die Kooperation beider Unternehmen hat zum Ziel, Lösungen für die professionelle Remote-Zusammenarbeit durch die Kombination der intuitiven On & Live Funktion der Remote Assistenz Software XpertEye von Ama mit der next generation cimo Datenbrille von moziware neu zu gestalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220905005201/de/

Strategische Partnerschaft moziware - AMA

Mit der On & Live Funktion von AMA braucht es nur einen Knopfdruck auf die cimo, um die Remote Assistenz Software XpertEye zu starten und von der Full-HD-Videoqualität mit 1080p-Bildauflösung, den hochpräzisen Weißabgleicheinstellungen und der professionellen Geräuschunterdrückung bei der virtuellen Wissensvermittlung von Mensch zu Mensch zu profitieren. Ausgestattet mit AMAs AR-gestützter XpertEye Lösung für die Remote-Zusammenarbeit und der ultrakompakten und leichten cimo Datenbrille können Frontline-Mitarbeiter in der Produktion, beim Prüfen und Inspizieren, bei Remote Audits, in der Telekommunikation, im Gesundheitswesen und in anderen Branchen aus der Ferne zusammenarbeiten, komplexe Aufgaben gemeinsam bewältigen und Probleme intelligenter, schneller und sicherer lösen.

"moziware fühlt sich geehrt, AMA als strategischen Partner zu haben. Durch unermüdliche Teamarbeit haben wir gemeinsam die neueste XpertEye-Lösung nahtlos in cimo integriert und mit wirkungsvollen neuen Funktionen wie On & Live ausgestattet. Wir sind davon überzeugt, dass die gemeinsame Lösung die Zusammenarbeit und die Produktivität von Frontline-Mitarbeitern im Industrie 4.0 Zeitalter revolutionieren wird", sagte Dr. Li Bo, CEO von moziware.

"AMA ist stolz darauf, seit 2021 mit moziware zusammenzuarbeiten, um jetzt die neueste sprachgesteuerte, Hands-free Remote-Assistenz Lösung anbieten zu können. Unsere kosteneffiziente und benutzerfreundliche Lösung wird dazu beitragen, die Sicherheit, Effizienz und Performance von Frontline-Mitarbeitern auf der ganzen Welt zu steigern," meint Christian Guillemot, Mitbegründer und CEO von AMA.

Über AMA

Mit acht Jahren Erfahrung in Remote-Assistenz Lösungen unterstützt AMA medizinische und industrielle Organisationen aller Größenordnungen bei der Umsetzung individueller Smart-Workplace-Strategien. Unsere marktführende XpertEye Assisted Reality-Plattform wird bereits in mehr als 100 Ländern eingesetzt und deckt eine breite Palette von digitalen Anwendungen wie Ferndiagnose, Inspektions-, Planungs- und Workflow-Management, etc. ab. Die interaktiven XpertEye Remote-Assistenz Lösungen unterstützen unsere Kunden bei der Produktivitätsoptimierung, Lösungszeitverkürzung als auch bei der Erweiterung der Fachwissen-Verfügbarkeit.

Mit Niederlassungen in Europa, in den USA und in der APAC-Region kann AMA in jeder Zeitzone arbeiten und seine Kunden erreichen, wo immer sie sind.

AMA ist an der Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 - ALAMA) gelistet.

Mehr Informationen finden Sie unter www.amaxperteye.com

Über moziware

moziware ist ein Vorreiter bei der Unterstützung des digitalen Wandels durch modernste Wearable-Technologien und -Lösungen für den industriellen Sektor und andere Bereiche.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Ökosystem von Lösungen zu schaffen, die Augmented Reality (AR), künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT)-Technologien nutzen, um es Führungskräften und Frontline Mitarbeitern zu ermöglichen, intelligentere, sicherere und schnellere Entscheidungen zu treffen, und so eine Steigerung der Produktivität, eine Verbesserung der Sicherheit, eine Optimierung der Arbeitsabläufe und eine Kostenreduzierung zu erreichen.

Mehr Informationen finden Sie unter https://moziware.io

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220905005201/de/