Amadeus Fire-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

MT-Meldung

14.09.26 16:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Amadeus Fire ins Blickfeld.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 04.09.2026 bei Amadeus Fire verzeichnet. Die Transaktion wurde am 04.09.2026 publik gemacht. Grimm, Michael, Aufsichtsrat bei Amadeus Fire, fügte dem eigenen Portfolio 1.000 Amadeus Fire-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 04.09.2026 einen Wert von jeweils 19,79 EUR. Die Amadeus Fire-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,70 Prozent auf 19,48 EUR.

Die Amadeus Fire-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR ab. Amadeus Fire wird derzeit am Markt mit 98,97 Mio. Euro bewertet. An der Börse handelbar sind momentan 5.432.160 Papiere.

Vor dem Handel durch Empting, Björn gab es zuletzt am 08.05.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Die Erhöhung der Amadeus Fire-Aktien im Depot um 120 Anteilsscheine zu je 25,00 EUR meldete Aufsichtsrat, Empting, Björn.

Redaktion finanzen.net