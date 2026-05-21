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Amagi Media Labs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

22.05.26 06:35 Uhr

Amagi Media Labs ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amagi Media Labs die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,120 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,77 Milliarden INR gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,44 INR. Im Vorjahr waren -3,550 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,63 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 15,06 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,75 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 14,88 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net

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