Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Amagvik AG – Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026



16.06.2026 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 16. Juni 2026 Die heutige ordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) lehnte diverse Anträge des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit der Sitzverlegung sowie der neuen strategischen und regionalen Ausrichtung der Gesellschaft ab. Aus dem Aktionärskreis wurde demgegenüber die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung beantragt, um über die Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss abzustimmen. An der heutigen Generalversammlung waren insgesamt 85.77% der ausstehenden Aktienstimmen vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 3'390’720 Aktienstimmen; 40’000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Wer­bung Wer­bung Die Beschlüsse der Generalversammlung lauten wie folgt: Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2025 wurden genehmigt.

Der Vergütungsbericht 2025 wurde in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung genehmigt.

Das Bilanzergebnis von CHF -3'634’712 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Den im Jahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats wurde für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt.

Der Antrag zur Änderung des Firmennamens und des Sitzes der Gesellschaft wurde abgelehnt.

Der Antrag zur Änderung des Zwecks der Gesellschaft und des neuen regionalen Fokus auf die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz wurde abgelehnt.

Joelkis Rosario wurde als Mitglied des Verwaltungsrats und in einer separaten Wahl als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Hero M. Eden wurde als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt, und in einer separaten Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Der zur Wahl nominierte Jürgen Vieler zog seine Kandidatur als Mitglied des Verwaltungsrats zurück. Dadurch erübrigte sich dieses Traktandum.

Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen, wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

OBT AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.

Die Generalversammlung genehmigte den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027.

Die Generalversammlung genehmigte ebenfalls den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung oder für operative Geschäftsführungstätigkeiten durch Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027.

Die Erbengemeinschaft des im Januar 2026 verstorbenen Michael Oehme stellte als Aktionärin den Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, an der über die Dekotierung die Amagvik-Aktien von der BX Swiss abzustimmen sei. Die Generalversammlung genehmigte diesen Antrag der Erbengemeinschaft. Der Verwaltungsrat wird die entsprechend abzuhaltende ausserordentliche Generalversammlung vorbereiten und in den kommenden Wochen die Einladung dazu publizieren. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Generalversammlung sind am Abend des 16. Juni 2026 auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations – Generalversammlungen verfügbar: Wer­bung Wer­bung https://amagvik.ch/investor-relations/ – Generalversammlungen Kontakt

Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

Telefon +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung