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Amagvik AG – Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss per 30. Oktober 2026

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Amagvik AG
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Amagvik AG / Schlagwort(e): Delisting
Amagvik AG – Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss per 30. Oktober 2026

02.09.2026 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss

St. Gallen, 2. September 2026

Am 19. August 2026 hat die ausserordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) die Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Amagvik AG von der BX Swiss AG beschlossen und den Verwaltungsrat beauftragt, das entsprechende Dekotierungsgesuch bei der BX Swiss AG einzureichen und alle mit dem Vollzug der Dekotierung zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen.

Am 26. August 2026 stellte die Amagvik AG das entsprechende Dekotierungsgesuch an die BX Swiss AG. Mit Entscheid vom 1. September 2026 hat die BX Swiss AG die Dekotierung der Namenaktien der Amagvik AG von der BX Swiss AG per Freitag, 30. Oktober 2026 bewilligt. Der letzte Handelstag der Amagvik AG Namenaktien ist der Donnerstag, 29. Oktober 2026. 

Kontakt
Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen     
T +41 71 388 76 01    
info@amagvik.ch 

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Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Vadianstrasse 24
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
Telefon: +41 71 388 76 01
E-Mail: info@amagvik.ch
ISIN: CH1307959705
Valorennummer: 130795970
Börsen: BX Berne eXchange
LEI Code: 5067001124N539PAH063
EQS News ID: 2392842

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2392842  02.09.2026 CET/CEST

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