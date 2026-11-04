Amanta Healthcare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Amanta Healthcare präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 831,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 708,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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