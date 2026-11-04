Amanta Healthcare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

04.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 831,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 708,9 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Amanta Healthcare präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amanta Healthcare

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amanta Healthcare

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung