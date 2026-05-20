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Amanta Healthcare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

21.05.26 06:35 Uhr

Amanta Healthcare äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,33 INR gegenüber 2,54 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Amanta Healthcare im vergangenen Geschäftsjahr 2,88 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amanta Healthcare 2,73 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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