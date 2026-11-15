Amaze stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amaze hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amaze ein EPS von -6,800 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 62,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amaze 1,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net