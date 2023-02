Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,69 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 94,69 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 94,96 EUR. Bei 94,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 10.340 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Gewinne von 38,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 510,90 USD.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,108 USD je Amazon-Aktie.

