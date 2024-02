Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Nachmittag zu

Kurs der Amazon

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 158,51 USD nach oben.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 158,51 USD. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,74 USD an. Bei 155,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.504.787 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 161,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 88,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,41 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,94 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

