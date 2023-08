Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,9 Prozent auf 1.852,14 CHF ab.

Die Amazon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 17:35 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 1.852,14 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.192 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 153,71 USD.

Am 28.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon -0,20 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127.358,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,61 USD im Jahr 2023 aus.

