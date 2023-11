Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 132,87 USD.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr um 0,2 Prozent auf 132,87 USD nach. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.904 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 145,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,78 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 38,71 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 177,13 USD.

Amazon veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Tesla, NVIDIA, Apple & Co: Magnificent Seven-Aktien lassen NASDAQ in Korrektur rutschen - Sollten Anleger jetzt besorgt sein?

Oktober 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie angepasst

NASDAQ Composite Index-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen