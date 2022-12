Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,50 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 92,24 EUR. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,75 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,72 EUR. Zuletzt wechselten 35.528 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 08.12.2021 markierte das Papier bei 157,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 517,70 USD.

Amazon gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.101,00 USD umgesetzt, gegenüber 110.812,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Amazon-Aktie.

