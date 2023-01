Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 80,19 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 79,89 EUR. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,48 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.416 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 154,43 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 48,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Abschläge von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 516,20 USD je Amazon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.101,00 USD – ein Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 110.812,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 -0,089 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

