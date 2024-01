Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag nahe Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Amazon. Mit einem Wert von 151,85 USD bewegte sich die Amazon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Amazon-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 151,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 44.478 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 155,63 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 86,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 178,38 USD angegeben.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143.083,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

