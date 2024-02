Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon haussiert am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 169,21 USD.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 6,2 Prozent auf 169,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 618.707 Amazon-Aktien.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 4,62 Prozent niedriger. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,12 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,92 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,75 USD aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 3,71 USD je Aktie aus.

