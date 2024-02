Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Freitagnachmittag mit Amazon ein

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 170,64 USD.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 170,64 USD. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,33 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 169,00 USD. Zuletzt wechselten 37.046.678 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 171,33 USD erreichte der Titel am 02.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 88,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 194,00 USD.

Amazon gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,57 Prozent auf 143.083,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127.101,00 USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

