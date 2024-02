Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Vormittag kräftig

So entwickelt sich Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,0 Prozent auf 155,30 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 6,0 Prozent auf 155,30 EUR. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 156,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 312.672 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 0,45 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,31 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,00 USD.

Amazon gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,28 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143.083,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Amazon am 25.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 3,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

