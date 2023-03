Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Amazon 86,40 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 12:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 86,26 EUR abwärts. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,25 EUR ab. Bei 85,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 37.233 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,43 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. 44,14 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 508,90 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 02.02.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.204,00 USD – ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 137.412,00 USD erwirtschaftet hatte.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,53 USD im Jahr 2023 aus.

