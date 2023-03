Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Amazon 87,04 EUR

Die Aktie notierte um 04:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 86,23 EUR. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 85,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.424 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 154,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 44,16 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,93 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 508,90 USD.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 149.204,00 USD gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.04.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 USD je Amazon-Aktie.

