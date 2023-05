Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,76 EUR

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 92,93 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 92,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,50 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 72.553 Aktien.

Bei 143,98 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,46 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 76,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 20,92 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,11 USD.

Am 27.04.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127.358,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

