Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 130,35 USD.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 130,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 104.667 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,57 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 12,44 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 153,71 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 127.358,00 USD gegenüber 121.234,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,61 USD je Amazon-Aktie.

