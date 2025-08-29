DAX23.502 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.082 -1,0%Nas21.120 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag billiger

02.09.25 16:09 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 224,82 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
191,96 EUR -4,02 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 224,82 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 223,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.149.970 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 7,87 Prozent zulegen. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,63 USD.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 167,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
