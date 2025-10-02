Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon macht am Abend Boden gut
Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 222,29 USD zu.
Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 222,29 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 222,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,99 USD. Zuletzt wechselten 5.103.904 Amazon-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 27,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 257,63 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,67 USD je Amazon-Aktie.
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
