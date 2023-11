Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 137,90 USD.

Um 09:21 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 137,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.099 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,86 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,77 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 40,95 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,13 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 143.083,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127.101,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,60 USD fest.

