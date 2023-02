Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 99,58 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 98,14 EUR. Die Amazon-Aktie sank bis auf 96,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 273.868 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 154,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 36,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 77,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 508,00 USD je Amazon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,70 Prozent auf 127.101,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,73 USD im Jahr 2023 aus.

